Браун объяснил, что отличает Пиастри от других новичков в Ф-1

Глава «Макларена» Зак Браун в очередной раз высказался о громком дебюте австралийца Оскара Пиастри в престижнейшей гоночной серии мира.

«Он был невероятен. Мы понимаем, что он был очень быстр, но о любом новичке, бравшем годичный перерыв, можно подумать, что будет какая-то ржавчина. Я не увидел следов, хотя он мог быстро от них избавиться.

Что меня впечатляет больше всего, так это его терпение, отношение к делу, навыки и способность настроиться на уикенд. Многие молодые гонщики пытаются победить в пятницу, после чего терпят крах и все выходные проводят на задворках. Оскар же проводил одну сессию за раз, понимая, что подсчёт начинается с третьего сегмента, и экспериментировал. Он учится и слушает», — приводит слова Брауна издание Speedcafe.