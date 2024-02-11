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Браун объяснил, что отличает Пиастри от других новичков в Ф-1

Браун объяснил, что отличает Пиастри от других новичков в Ф-1
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Глава «Макларена» Зак Браун в очередной раз высказался о громком дебюте австралийца Оскара Пиастри в престижнейшей гоночной серии мира.

«Он был невероятен. Мы понимаем, что он был очень быстр, но о любом новичке, бравшем годичный перерыв, можно подумать, что будет какая-то ржавчина. Я не увидел следов, хотя он мог быстро от них избавиться.

Что меня впечатляет больше всего, так это его терпение, отношение к делу, навыки и способность настроиться на уикенд. Многие молодые гонщики пытаются победить в пятницу, после чего терпят крах и все выходные проводят на задворках. Оскар же проводил одну сессию за раз, понимая, что подсчёт начинается с третьего сегмента, и экспериментировал. Он учится и слушает», — приводит слова Брауна издание Speedcafe.

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