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Marca: «Астон Мартин» изменил концепцию нового болида, в 2023 году были разногласия

Marca: «Астон Мартин» изменил концепцию нового болида, в 2023 году были разногласия
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» изменила концепцию болида, который будет представлен завтра, 12 февраля, сообщает издание Marca.

Также сообщается, что коллектив разделился на две части касательно развития машины в минувшем сезоне. Гоночный директор «Астон Мартин» Том Маккалоу придерживался одного мнения, с которым не были согласны на базе, в том числе бывший глава отдела аэродинамики «Ред Булл» Дэн Фэллоуз. Теперь британской команде необходимо переработать машину, что вновь сделать её конкурентоспособной.

Расписание оставшихся презентаций команд Ф-1:

12 февраля – «Астон Мартин»;
13 февраля – «Феррари»;
14 февраля – «Мерседес»;
14 февраля – «Макларен»;
15 февраля – «Ред Булл».

Ранее стало известно, когда Алонсо определится со своим будущим в «Астон Мартин».

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