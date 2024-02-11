Marca: «Астон Мартин» изменил концепцию нового болида, в 2023 году были разногласия

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» изменила концепцию болида, который будет представлен завтра, 12 февраля, сообщает издание Marca.
Также сообщается, что коллектив разделился на две части касательно развития машины в минувшем сезоне. Гоночный директор «Астон Мартин» Том Маккалоу придерживался одного мнения, с которым не были согласны на базе, в том числе бывший глава отдела аэродинамики «Ред Булл» Дэн Фэллоуз. Теперь британской команде необходимо переработать машину, что вновь сделать её конкурентоспособной.
Расписание оставшихся презентаций команд Ф-1:
12 февраля – «Астон Мартин»;
13 февраля – «Феррари»;
14 февраля – «Мерседес»;
14 февраля – «Макларен»;
15 февраля – «Ред Булл».
Ранее стало известно, когда Алонсо определится со своим будущим в «Астон Мартин».