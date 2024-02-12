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Технический директор «Астон Мартин» Фэллоуз: «Ред Булл» абсолютно победим

Технический директор «Астон Мартин» Фэллоуз: «Ред Булл» абсолютно победим
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Технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз прокомментировал схожесть нынешних болидов Формулы-1 и заверил, что в его команде верят, что «Ред Булл» можно победить.

«Когда у вас есть команда, которая выступает так хорошо, как это делает «Ред Булл» с 2022 года, неизбежно, что будет определённое сближение с их решениями. При нынешних правилах нелегко иметь машины, которые визуально сильно отличаются. Остаётся всё меньше возможностей сделать большой концептуальный шаг в сторону от того, что мы видим на большинстве болидов.

Сейчас мы отыгрываем время на круге благодаря более мелким деталям, более детальным элементам днища и других узлов. Но всё ещё надо отыграть довольно много времени. У нас подход, что «Ред Булл» абсолютно победим. Мы концентрируемся на них и нацеливаемся на это», — приводит слова Фэллоуза RaceFans.

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