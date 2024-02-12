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Презентация команды Формулы-1 Астон Мартин перед сезоном-2024 — новая ливрея, фотографии, онлайн-трансляция

Способен ли «Астон» на ещё один рывок и что скажет Алонсо про будущее? Презентация — LIVE!
Евгений Кустов
Презентация «Астон Мартин» на сезон-2024 Ф-1
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Удивят ли какими-то решениями Фэллоуз и компания? Начало в 11:00 мск.

Сезон предгоночных презентаций команд Формулы-1 одновременно набирает обороты и близок к финишной прямой. В понедельник, 12 февраля, состоится уже шестая по счёту презентация. Вслед за «Хаасом», «Уильямсом», «Стейком», «Альпин» и «РБ» (бывшей «Альфа Таури») свой новый болид должна продемонстрировать команда «Астон Мартин». Церемония пройдёт на базе команды в Сильверстоуне. Посмотрим, какие задачи поставят на 2024-й и что скажет о своём будущем Фернандо Алонсо: у испанца истекает контракт, а в «Мерседесе» образовалась вакансия…

Формула-1. Расписание оставшихся презентаций команд на сезон-2024:

12 февраля – «Астон Мартин»;
13 февраля – «Феррари»;
14 февраля – «Мерседес»;
14 февраля – «Макларен»;
15 февраля – «Ред Булл».

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Новые «Астоны» уже показаны?
Live Евгений Кустов

Пока до презентации ещё больше часа, у вас есть возможность посмотреть, как свои машины или ливреи показывали другие команды Ф-1:

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09:36 Евгений Кустов

Новые «Астоны» уже показаны?

Доброе утро! Раз скоро презентация, то чего мы ждём? Правильно: сливов фото! И уже появились две фотографии, которые, возможно демонстрируют внешний вид нового болида AMR24! А заодно новый Aston Martin Vantage и его гоночная версия Aston Martin Vantage GT3.

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