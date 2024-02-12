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«Астон Мартин» показал первые живые фотографии нового болида Формулы-1

«Астон Мартин» показал первые живые фотографии нового болида Формулы-1
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» показала первые живые фотографии своего нового автомобиля AMR24. На нём пилоты гоночного коллектива Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл будут выступать в следующем сезоне.

Фото: Aston Martin F1 Team

Фото: Aston Martin F1 Team

Фото: Aston Martin F1 Team

Напомним, по итогам предыдущего сезона «Королевских гонок» «Астон Мартин» занял пятое место в Кубке конструкторов, заработав 280 очков. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл».

Завтра, 13 февраля, презентацию автомобиля проведёт итальянская команда «Феррари».

Ранее Фернандо высказал мнение, что его физической формы хватит для того, чтобы выступать в Формуле-1 до 50 лет. Но он подчеркнул, что многое будет зависеть от календаря «Королевских гонок». Сейчас легендарному испанскому пилоту 42 года.

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