Гадасин выиграл баху «Россия — Северный Лес» в рамках Зимнего фестиваля «Игора Драйв»

10 февраля на автодроме «Игора Драйв» состоялся спортивно-массовый Зимний фестиваль. Мероприятие объединило два главных спортивных события зимы: первый этап чемпионата России по ралли-рейдам – баха «Россия – Северный Лес» и всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России».

Зрители фестиваля увидели интереснейшую борьбу ведущих гонщиков мира на сложной снежно-ледовой трассе бахи «Россия – Северный Лес». Помимо заездов мощнейших спортивных автомобилей и мотоциклов, болельщики получили возможность наблюдать за работой механиков гоночных команд в парке сервиса.

Баха «Россия – Северный Лес» – уникальное четырёхдневное автомотоспортивное соревнование, на старт которого вышли 69 гонщиков на специально подготовленных и усовершенствованных внедорожниках и мотоциклах.

Автодром «Игора Драйв» в третий раз стал главной площадкой проведения всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая в 2024 году приурочена к 80-летию со Дня снятия блокады Ленинграда. Почти четыре тысячи участников вышли на старт самого массового спортивного мероприятия в стране. Среди участников были взрослые и дети, любители и профессионалы. Организаторы подготовили трассы протяжённостью 5, 10 км и 2 км для детей, которые были проложены по главному гоночному треку автодрома.

«Зимний фестиваль «Игора Драйв» 2024 года – состоялся! Интереснейшая борьба во всех зачётах бахи «Россия – Северный Лес» держала болельщиков в напряжении до последних метров дистанции. Трасса стала непростым испытанием даже для опытнейших гонщиков. Победитель гонки Борис Гадасин оторвался от ближайшего преследователя всего лишь на 21 секунду, и это при общей дистанции гонки в 370 километров, что является лучшим свидетельством того, насколько острым было соперничество спортсменов. Мы рады в очередной раз принять у себя на автодроме «Игора Драйв» первый этап чемпионата России по ралли-рейдам – баха «Россия – Северный Лес» и участников всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Интерес любителей лыжного спорта растёт, каждый год на старт выходят тысячи спортсменов, и это вызывает уважение», — сказал генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов.

За борьбой участников бахи «Россия – Северный Лес» и лыжной гонкой «Лыжня России» наблюдали многочисленные зрители, приехавшие на автодром «Игора Драйв». Помимо спортивной составляющей Зимнего фестиваля, болельщикам была предложена обширная программа, в которую входили прокатный картинг, курсы зимнего контраварийного вождения, тест-драйв автомобилей, экскурсии по Автомузею, туры по автодрому и интерактивный тир. В сервис-парке работали полевая кухня и фуд-траки.

Итоги бахи «Россия — Северный Лес» 2024 (топ-10):

1. Борис Гадасин/Дмитрий Кожухов

2. Алексей Черкесов/Артём Шевелев

3. Дмитрий Черкесов/Владимир Простаков

4. Павел Андреев/Глеб Мокеев

5. Сергей Карякин/Витторио Соверена

6. Алексей Игнатов/Евгений Павлов

7. Алексей Шмотьев/Егор Охотников

8. Константин Иванов/Александр Горьков

9. Татьяна Сычёва/Денис Калинин

10. Александр Томилин/Станислав Кудинов.

Официальные результаты бахи «Россия- Северный Лес».