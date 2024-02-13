Алонсо поделился своими ощущениями от нового болида «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о своих впечатлениях после поездки на новой машине команды на трассе «Сильверстоун».

«Ну что же, первый день на новой машине. Всегда радостно опробовать новый болид, это всегда очень интересно. Всегда проверяешь, всё ли хорошо, комфортно ли находиться в ней, как расположены педали, формируешь свои впечатления. А впечатления были отличные сегодня. Мы этому очень рады. Не могу дождаться гонки в Бахрейне. Увидимся совсем скоро!» — приводит слова Алонсо официальный аккаунт «Астон Мартин» в социальной сети X (ранее Twitter).

Команда «Астон Мартин» заняла пятое место в Кубке конструкторов 2023 года. Сам же Алонсо закончил сезон на четвёртом месте в личном зачёте.