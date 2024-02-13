«Он лучший юниор со времён Ферстаппена». Стал известен потенциальный сменщик Хэмилтона

Обозреватель Sky Sports Карун Чандхок сообщил главе «Уильямс» Джеймсу Ваулзу о вундеркинде из Формулы-2 Кими Антонелли. 17-летний гонщик из Италии может стать заменой Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» на долгосрочную перспективу.

«Я впервые увидел Антонелли на тестовых заездах на «Сильверстоуне». Он опередил своих конкурентов на семь или восемь секунд. Для меня это была сенсация, и я сразу написал Ваулзу, который был наставником Кими в картинге.

Он согласился с тем, что этот парень потрясающий. Далеко не все тинейджеры переносят свой уровень в Формулу-1 из низших лиг, но за последнюю неделю я обсудил этого парня с тремя разными специалистами — все в восторге от него. Он лучший юниор после Макса Ферстаппена

Я вижу Антонелли в «Уильямсе» в следующем году», — приводит слова Чандхока портал F1 Oversteer.

Чандхок предполагает, что Антонелли должен оказаться в «Уильямсе», чтобы впоследствии перейти в «Мерседес». Этот вопрос стал актуален после того, как стало известно, что Льюис Хэмилтон в 2025 году окажется в «Феррари».