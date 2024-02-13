Уиндзор объяснил, почему Норрис совершил ошибку, подписав контракт с «Маклареном»

Авторитетный британский обозреватель Питер Уиндзор высказал мнение о том, что пилот «Макларена» Ландо Норрис совершил ошибку, подписав новый контракт с командой перед сезоном-2024.

«Ландо не нужно было подписывать долгосрочный контракт с «Маклареном». Совершенно очевидно, что они захотят оставить его в команде, поскольку Зак Браун поддерживал его ещё со времён Формулы-3. Однако перед ним могло появиться множество вариантов — «Мерседес», «Феррари», а возможно и «Ред Булл».

Если вы Ландо Норрис, который на у всех сейчас на слуху, вы отличный гонщик, то почему бы вам не оставить двери открытыми хотя бы на три или четыре месяца? Для чего подписывать контракт прямо сейчас. Мне кажется, он не справился с этой ситуации. Теперь у Ландо нет шансов получить место в «Мерседесе» или «Ред Булл», — сказал Уинздор на своём YouTube-канале.