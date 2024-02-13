Заводская команда «Хонды» в MotoGP сменила знаменитую ливрею мотоциклов

Заводская команда «Хонды», выступающая в чемпионате мира по мотогонкам в классе MotoGP, изменила знаменитую ливрею мотоциклов. Новая ливрея была продемонстрирована на официальной презентации команды перед сезоном-2024.

Фото: MotoGP

«Honda RC213V 2024 года имеет не только новую окраску, но и ряд обновлений внутри мотоцикла. От пересмотренной аэродинамики до усовершенствований двигателя и шасси. В межсезонье интенсивных исследований и разработок родился мотоцикл, который является первым шагом на пути к борьбе за лидирующие позиции», – говорится на официальном сайте команды.

После презентации новой ливреи команда Repsol Honda отправится на трассу «Международный автодром Лусаил» в Катаре для финальных предсезонных тестов MotoGP, которые пройдут с 19 по 20 февраля. Выступать за заводской коллектив в предстоящем сезоне MotoGP будут чемпион мира-2020 Жоан Мир и Лука Марини.