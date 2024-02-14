В «Макларене» признались, что не успели реализовать все свои идеи в новой машине

Глава Макларена Андреа Стелла высказался по поводу нового болида команды, который получил индекс MCL38.

«Для всей команды очень волнующе представлять MCL38 и выводить машину на трассу. В этом году мы рассчитываем продолжить импульс предыдущего сезона, но мы также реалисты и отдаём себе отчёт в том, что каждая команда сможет прибавить и найти свою сильную сторону в 2024-м.

В данный момент у нас есть вся необходимая инфраструктура, нужные люди и соответствующая культура, чтобы продолжить двигаться вперёд, опираясь на проделанную ранее работу. Однако прежде чем мы начнём сражение, нас ждёт много работы на предсезонных тестах. Зимой команда упорно работала, но мы знаем, насколько важные задачи стоят перед нами ещё до старта сезона. В этой машине применены некоторые инновации, однако в текущей спецификации использованы не все идеи, которые мы планировали. Оставшиеся области станут ключевой частью развития шасси по ходу сезона», — сказал Стелла во время презентации.