«Макларен» представил автомобиль на сезон-2024 Формулы-1

Британская команда Формулы-1 «Макларен» показала автомобиль, на котором будет выступать в следующем сезоне Формулы-1. Он получил индекс MCL38.

Фото: Mclaren F1 Team

Фото: Mclaren F1 Team

Фото: Mclaren F1 Team

Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 гоночный коллектив из Великобритании занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 302 очка. В следующем сезоне за команду выступят британец Ландо Норрис и представитель Австралии Оскар Пиастри. Они же представляли «Макларен» годом ранее.

Сегодня же, 14 февраля, болид должен презентовать гоночный коллектив из Германии «Мерседес». Завтра презентацию проведёт австрийская команда «Ред Булл».

Чемпионат проводит лайв-трансляцию презентации «Макларена», в которой можно следить за всеми подробностями мероприятия.