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Экклстоун сделал категоричное заявление о своей роли в скандале с Хорнером в «Ред Булл»

Экклстоун сделал категоричное заявление о своей роли в скандале с Хорнером в «Ред Булл»
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун опроверг сообщения, в которых говорилось, что он советовал Кристиану Хорнеру покинуть «Ред Булл».

«Чтобы прояснить сообщения, появлявшиеся в газетах, где утверждалось, что я настаивал или предлагал Кристиану Хорнеру уйти со своего поста в «Ред Булл», заявляю, что это совершенно не соответствуют действительности», — написал Экклстоун на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 5 февраля «Ред Булл» выпустил заявление, в котором сообщил, что в отношении руководителя команды Кристиана Хорнера будет проведено независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Говорилось, что Кристиан допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании.

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