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«Они хотят свергнуть его». Экклстоун — о скандале вокруг босса «Ред Булл» Хорнера

«Они хотят свергнуть его». Экклстоун — о скандале вокруг босса «Ред Булл» Хорнера
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Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал обвинение руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера в «компрометирующем поведении» по отношению к одному из сотрудников компании.

«Помимо того, чтобы держать голову опущенной, мой совет Кристиану — ничего не делать, подождать и посмотреть, что произойдёт. Я нахожусь с ним в тесном контакте. Проблема заключается в том, что, достигнув успеха, вы наживаете много врагов, и это показательный пример.

Я надеюсь, что Кристиан будет держать голову опущенной и что кто-нибудь поговорит индивидуально с ним и с женщиной, и всё будет улажено. Я чувствую, что смерть Дитриха Матешица создала вакуум. Несколько человек заняли разные должности и увидели возможность выдумывать разные истории и причинять боль Хорнеру.

Они хотят свергнуть его. Он добился огромного успеха и приложил невероятные усилия не только для команды, но и для этого вида спорта», — приводит слова Экклстоуна AFP.

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