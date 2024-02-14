Нико Хюлькенберг показал свой шлем к сезону-2024

Пилот американской команды «Хаас» Нико Хюлькенберг показал шлем, в котором он будет выступать в сезоне-2024.

Шлем Нико Хюлькенберга к сезону-2024:

Нико Хюлькенберг выступает за «Хаас» с 2023 года, заменив в составе этой команды соотечественника Мика Шумахера. В прошлом сезоне он занял 16-е место в личном зачёте, набрав девять очков. Команда «Хаас» заняла последнее, 10-е место в зачёте Кубка конструкторов.

36-летний гонщик является рекордсменом по числу Гран-при без подиумов – Нико провёл 182 гонки Формулы-1 без попадания в призовую тройку.