Первое фото с трассы нового болида «Мерседеса»

В Сети появилась первая фотография с трассы нового болида «Мерседеса», который получил название W15.

Фото: Mercedes-AMG F1 Team

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». Сезоном ранее немецкая команда была третьей.

Ранее стало известно, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», а в качестве его напарника выступит монегаск Шарль Леклер.

Завтра, 15 февраля, свою презентацию проведёт австрийская команда «Ред Булл».

«Чемпионат» ведёт лайв-трансляцию презентации «Мерседеса», в которой можно следить за всеми подробностями мероприятия.