Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Первое фото с трассы нового болида «Мерседеса»

Первое фото с трассы нового болида «Мерседеса»
Комментарии

В Сети появилась первая фотография с трассы нового болида «Мерседеса», который получил название W15.

Фото: Mercedes-AMG F1 Team

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». Сезоном ранее немецкая команда была третьей.

Ранее стало известно, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», а в качестве его напарника выступит монегаск Шарль Леклер.

Завтра, 15 февраля, свою презентацию проведёт австрийская команда «Ред Булл».

«Чемпионат» ведёт лайв-трансляцию презентации «Мерседеса», в которой можно следить за всеми подробностями мероприятия.

Материалы по теме
Новый «Мерседес»: сильно поменяли машину, но сомневаются, что достанут «Ред Булл». LIVE!
Live
Новый «Мерседес»: сильно поменяли машину, но сомневаются, что достанут «Ред Булл». LIVE!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android