Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Хаас» первым опубликовал расписание работы гонщиков на тестах в Бахрейне

Команда «Хаас» первой из команд Формулы-1 опубликовала расписание работы гонщиков на зимних тестах, которые пройдут 21-23 февраля в Бахрейне.

Среда, 21 февраля:

утро – Кевин Магнуссен;

вечер – Нико Хюлькенберг.

Четверг, 22 февраля:

утро – Нико Хюлькенберг;

вечер – Кевин Магнуссен.

Пятница, 23 февраля:

утро – Кевин Магнуссен;

вечер – Нико Хюлькенберг.

Ранее «Хаас» провёл обкатку болида-2024, которая прошла на трассе в Сильверстоуне (Великобритания). За рулём болида во время шейкдауна находился Нико Хюлькенберг.

Материалы по теме Видео Новый болид «Хааса» дебютировал на трассе

Напомним, в январе стало известно, что «Хаас» после 10 лет работы покинул руководитель команды итальянец Гюнтер Штайнер. На смену ему пришёл японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.