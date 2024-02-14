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«Хаас» первым опубликовал расписание работы гонщиков на тестах в Бахрейне

«Хаас» первым опубликовал расписание работы гонщиков на тестах в Бахрейне
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Команда «Хаас» первой из команд Формулы-1 опубликовала расписание работы гонщиков на зимних тестах, которые пройдут 21-23 февраля в Бахрейне.

Среда, 21 февраля:

утро – Кевин Магнуссен;
вечер – Нико Хюлькенберг.

Четверг, 22 февраля:
утро – Нико Хюлькенберг;
вечер – Кевин Магнуссен.

Пятница, 23 февраля:
утро – Кевин Магнуссен;
вечер – Нико Хюлькенберг.

Ранее «Хаас» провёл обкатку болида-2024, которая прошла на трассе в Сильверстоуне (Великобритания). За рулём болида во время шейкдауна находился Нико Хюлькенберг.

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Напомним, в январе стало известно, что «Хаас» после 10 лет работы покинул руководитель команды итальянец Гюнтер Штайнер. На смену ему пришёл японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

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