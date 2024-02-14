Глава «Макларена» выступил против владения несколькими командами в Ф-1

Глава «Макларена» Зак Браун заявил, что выступает против единовременного владения несколькими командами в «Королевских гонках».

«Если вы посмотрите на любой другой большой спорт, там не разрешается владеть другими командами. У нас существуют отношения между командами «А» и «Б», и это произошло потому, что между сильнейшими и слабейшими командами существовал огромный разрыв. Теперь же бюджет ограничен, так что у всех 10 команд есть предел, правила игры равны.

Спорт перешёл на одинаковые правила игры, и иметь вертикальные отношения, владеть двумя командами — это неравные условия, это не то, чего ожидают фанаты, поэтому ФИА нужно с этим что-то сделать», — приводит слова Брауна издание Sky Sports.