Открылась продажа билетов на GARAGE FEST «Игора Драйв» — 2024

Фестиваль скорости, музыки и драйва в 2024 году пройдёт 27 и 28 июля на автодроме «Игора Драйв». За свою короткую историю фестиваль уже превратился в главное автомобильное событие сезона: десятки тысяч зрителей приедут на самый современный автодром страны, чтобы посмотреть на уникальные автомобили, почувствовать драйв профессионального автоспорта и отлично провести время всей семьёй. Здесь будут представлены различные спортивные соревнования, многочисленные площадки с мастер-классами, лекторием, аниматорами, фотозонами, дрифт-такси и картингом — каждый найдёт себе занятие по душе.

GARAGE FEST «Игора Драйв» — это уникальное сочетание гонок и музыки самого высокого уровня. Гости фестиваля получат возможность в рамках одного мероприятия посетить сразу два престижных соревнования — этап российской серии гонок на выносливость REC 4 часа «Игора Драйв» и этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe.

Каждый день фестиваля будет завершать масштабный концерт с участием звёзд и молодых амбициозных исполнителей. В прошлые годы на сцене автодрома «Игора Драйв» зажигали группа «Звери» и L’One, «Моя Мишель» и NILETTO, Владимир Пресняков, Леонид Агутин и Мари Краймбрери.

Продажа билетов на GARAGE FEST «Игора Драйв» — 2024 уже открыта. В наличии билеты следующих категорий: VIP, комфорт и зона свободного размещения. По традиции стоимость билетов меняется в соответствии с заранее запланированным графиком, а до 29 февраля действует акция «Раннее бронирование», которая позволяет купить билеты по наиболее выгодным ценам — билет на два дня фестиваля в зону свободного размещения будет стоить всего 1000 рублей.

Билеты и подробная информация о фестивале — на официальном сайте.