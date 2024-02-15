«Делить один болид на двоих — это несправедливо». Алонсо раскритиковал формат тестов

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо раскритиковал сокращение предсезонных тестовых сессий в Формуле-1. В последние годы количество предсезонных тестовых сессий сократилось с двух четырёхдневных до одной трёхдневной. Двукратный чемпион мира заявил, что считает это несправедливым по отношению к гонщикам.

«В Бахрейне у нас очень ограниченная тестовая сессия. Я всю зиму думал, как это несправедливо. У нас есть всего полтора дня на подготовку к сезону. В мире нет другого такого спорта с такими деньгами, со всем этим маркетингом и другими замечательными вещами, как в Формуле-1, где ещё есть такое. Не могу понять, почему мы не проводим четыре дня тестов, тогда пилоты получали бы два полноценных дня каждый. Сейчас у нас три дня на двоих, сложно разделить их поровну.

И я не понимаю, почему мы не едем на двух машинах. Мы всё равно уже в Бахрейне и на следующей неделе будем участвовать в Гран-при», — приводит слова Алонсо издание Motorsport.