Стали известны планы «Мерседеса» по дальнейшей обкатке болида до старта тестов

Машина команды «Мерседес» W15 проехала 15 км в рамках демонстрационных заездов в Сильверстоуне. Об этом на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщает инженер, основатель издания Formu1a Uno Пьерджузеппе Донадони.

Заезды проходили по мокрой трассе, этим и объясняется такая малая дистанция. Всего в рамках демонстрационных заездов допускается преодоление 200 км, оставшиеся километры немецкая команда потратит во вторник, 20 февраля, в Бахрейне. «Альпин» и «Уильямс» планируют свои заезды на тот же день.

В минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов, уступив «Ред Булл» более 400 очков. Сезоном ранее немецкая команда была третьей.

Ранее стало известно, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари».