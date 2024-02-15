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Кристиан Хорнер рассказал, как расследование против него влияет на работу команды

Кристиан Хорнер рассказал, как расследование против него влияет на работу команды
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что проводимое против него расследование отвлекает от исполнения обязанностей в австрийской команде, но он чувствует поддержку, и все сейчас сконцентрированы на подготовке к сезону-2024 Формулы-1.

«Это неизбежно отвлекает, но мы как команда абсолютно едины. Каждый сконцентрирован на сезоне впереди. Поддержка была фантастической.

Очевидно, я тоже концентрируюсь на предстоящем сезоне. Всё как обычно. Идёт расследование, я полностью сотрудничаю с теми, кто его ведёт. Но это всё происходит на заднем фоне, в то время как мы готовимся к сезону», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.

«Чемпионат» ведёт лайв-трансляцию презентации «Ред Булл», в которой можно следить за всеми подробностями мероприятия.

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