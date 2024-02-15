Что в «Ред Булл» скажут про скандал и как выглядит их новая машина? Презентация — LIVE

В четверг, 15 февраля, завершается короткий сезон презентаций команд Формулы-1 перед стартом чемпионата 2024 года. Вслед за «Хаасом», «Уильямсом», «Стейком», «Альпин», «РБ» (бывшей «Альфа Таури»), «Астон Мартин», «Феррари», «Маклареном» и «Мерседесом» свой новый болид официально представит «Ред Булл». Пишем «официально», потому что «быки» уже провели обкатку машины в Сильверстоуне и мы получили несколько видео и фото разной степени чёткости. Сегодня, даст бог, рассмотрим всё получше. Но всё же главная интрига — не автомобиль, а то, скажет ли что-то Кристиан Хорнер про скандал с его участием, бушующий уже вторую неделю. Совсем уж отмолчаться вряд ли выйдет.
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Ну и вы можете увидеть подтверждение, что Кристиан Хорнер как ни в чем не бывало стал участником презентации. Как я понимаю, он сегодня раздавал интервью — ждем их появления после истечения срока эмбарго.
Фото с презентации уже утекли
Уже по многолетней традиции презентации сопровождаются досрочным появлением официальных фотографий, и «Ред Булл» не стал исключением: в сеть попала пара кадров. Вот только разглядеть на них можно не всё: края днища затемнены, и до сих пор непонятно, как же выглядят боковые воздухозаборники машины. Узнаем на презентации?