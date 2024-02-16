Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«У нас всё как обычно». Ферстаппен — о разногласиях с Хорнером

«У нас всё как обычно». Ферстаппен — о разногласиях с Хорнером
Аудио-версия:
Комментарии

Во время презентации новой машины «Ред Булл» RB20 Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о разногласиях его семьи с руководителем австрийской команды Кристианом Хорнером.

«У нас всё как обычно. Я не знаю, кто любит писать такие вещи, но между нами и Кристианом ничего не изменилось. Что касается расследования, то я не отвлекаюсь на это. Я максимально сосредоточен на своей работе, чтобы быть готовым к сезону. К тому же моя жизнь – это не только Формула-1. Когда я дома, то предпочитаю не думать слишком много о Формуле-1, кроме плановых тренировок.

Все в команде мотивированы. Конечно, мы все очень гордимся тем, чего достигли за предыдущие годы, но мы также очень довольны тем, как усовершенствовали нашу машину. Мы с нетерпением ждём начала сезона и надеемся снова бороться за победы», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

Хорнер тоже вчера, 15 февраля, прокомментировал слухи о разногласиях с Йосом Ферстаппеном, Хельмутом Марко и боссами «Ред Булл».

Материалы по теме
Хорнер прокомментировал слухи о конфликте с Йосом Ферстаппеном, Марко и боссами «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android