«Кристиан — ключевая фигура в команде». Перес — о находящемся под расследованием Хорнере

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что руководитель команды Кристиан Хорнер является ключевой фигурой в гоночном коллективе. Так он отреагировал на вопрос о продолжающемся расследовании в отношении своего босса.

«Я думаю, мы просто хотим участвовать в гонках. Мы успешная гоночная команда и хотим, чтобы вся команда и дальше оставалась вместе. В идеале нам просто надо собраться вместе и сосредоточиться только на гонках. Конечно, есть некоторые нюансы, но самое главное, чтобы мы оставались единым целым.

Главное не забывать, что мы здесь ради гонок, нам это нравится, и мы участвуем в гонках вместе. Мы знаем, что Кристиан — ключевая фигура в нашей команде», — цитирует Серхио Переса RacingNews365.