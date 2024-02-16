Албон: я сосредоточен на гонках, о контрактах думают мои менеджеры

Пилот «Уильямс» Алекс Албон заявил, что связывает своё будущее со своей нынешней командой и не отвлекается на слухи об интересе к нему со стороны «Мерседеса» и «Ред Булл».

«Да, были разговоры, вопросы по этой теме. Но, честно говоря, это не совсем моё дело. С этим скорее к моему менеджменту. Я сосредоточен на гонках.

Хочется посмотреть, как будет развиваться машина FW46, как она поедет в Бахрейне и в последующих четырех, пяти, шести гонках, по-настоящему почувствовать прогресс, которого, я надеюсь, мы добьемся.

Сейчас всё мое внимание сосредоточено на «Уильямсе», и именно тут я вижу себя. Скорость прогресса для меня также очень важна, так что время покажет. Это мой поверхностный взгляд на рынок пилотов, но ситуация может быстро меняться», — приводит слова Албона издание RacingNews365.