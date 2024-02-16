Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Ред Булл» разлад из-за скандала с Хорнером, нанятый для расследования юрист пропал

В «Ред Булл» разлад из-за скандала с Хорнером, нанятый для расследования юрист пропал
Аудио-версия:
Комментарии

Таиландские совладельцы «Ред Булл» остаются на стороне руководителя австрийской команды Формулы-1 Кристиана Хорнера. По информации F1-Insider, именно таиландцы наняли юриста для независимого расследования скандала вокруг Хорнера. Однако юрист ушёл в отпуск, не предоставив никакого итогового отчёта.

По информации источника, юрист беседовал с Хорнером и пострадавшей сотрудницей в течение восьми часов, а затем должен был представить окончательный отчёт. Но в штаб-квартиру «Ред Булл» в Австрии он так и не прибыл. Вместо этого юрист ушёл в отпуск, с ним не удалось связаться даже по телефону.

Напомним, руководитель «Ред Булл», как сообщил De Telegraaf, обвиняется в рассылке сообщений сексуального характера сотруднице.

Материалы по теме
«Категорически отрицаю!» Журналисты «допросили» босса «Ред Булл» о громком скандале
«Категорически отрицаю!» Журналисты «допросили» босса «Ред Булл» о громком скандале
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android