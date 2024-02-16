В «Ред Булл» разлад из-за скандала с Хорнером, нанятый для расследования юрист пропал

Таиландские совладельцы «Ред Булл» остаются на стороне руководителя австрийской команды Формулы-1 Кристиана Хорнера. По информации F1-Insider, именно таиландцы наняли юриста для независимого расследования скандала вокруг Хорнера. Однако юрист ушёл в отпуск, не предоставив никакого итогового отчёта.

По информации источника, юрист беседовал с Хорнером и пострадавшей сотрудницей в течение восьми часов, а затем должен был представить окончательный отчёт. Но в штаб-квартиру «Ред Булл» в Австрии он так и не прибыл. Вместо этого юрист ушёл в отпуск, с ним не удалось связаться даже по телефону.

Напомним, руководитель «Ред Булл», как сообщил De Telegraaf, обвиняется в рассылке сообщений сексуального характера сотруднице.