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В GM рассказали, что продолжают быстрыми темпами развивать машину «Андретти»

В GM рассказали, что продолжают быстрыми темпами развивать машину «Андретти»
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Вице-президент спортивного направления General Motors Джим Кэмпбелл прокомментировал отклонение заявки «Андретти» на участие в чемпионате мира начиная с 2025 года. GM является партнёром команды.

«Что касается нашей с «Андретти» заявки, мы довольны ею. ФИА изучила её, выразила доверие и одобрение. После заявления Формулы-1 мы попросили о встрече с руководством чемпионата, поэтому будем работать.

Верим, что команда «Андретти» может быть конкурентоспособна. Мы не говорим, что это легко, но в истории наших двух организаций есть примеры того, как мы добились успеха в других соревнованиях по автоспорту. Мы совместными усилиями продолжаем быстрыми темпами развивать нашу машину», — приводит слова Кэмпбелла Motorsport.

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