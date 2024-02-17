Физикелла: у Льюиса хорошие шансы на 8-й титул с «Феррари», это сделает его величайшим

Бывший пилот Формулы-1 Джанкарло Физикелла заявил, что Льюис Хэмилтон имеет хорошие шансы выиграть в составе «Феррари», куда он переходит в 2025 году, свой восьмой чемпионский титул, что сделает его величайшим.

«Я считаю, у Хэмилтона хорошие шансы выиграть восьмой титул с «Феррари». По моему мнению, у него 30-40 процентов шанса побороться за чемпионство. Выиграв восьмой титул, он станет величайшим гонщиком всех времен. Пока кто-то не выиграет больше.

Михаэль Шумахер и Айртон Сенна мои герои, любимые пилоты. Льюис на том же уровне, и в будущем там может оказаться и Макс Ферстаппен. Для меня Сенна на первом месте, потому что он был моим героем, когда я рос, еще до выступлений в Формуле-1. Вторым я бы назвал Шумахера, поскольку гонялся с ним и знаю, насколько он хорош. Я также сражался с Льюисом, который стал бы третьим в моем рейтинге.

Я надеюсь, Льюис Хэмилтон выиграет восьмой титул с «Феррари». Это было бы здорово. Но у него должна быть быстрая и надежная машина. Мы уже говорим о 2025-м, хотя впереди еще весь сезон-2024. Посмотрим, как все сложится», – приводит слова Физикеллы портал OLBG.