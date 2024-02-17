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Магнуссен: у нас нет завышенных ожиданий после смены руководства

Магнуссен: у нас нет завышенных ожиданий после смены руководства
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Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен заявил, что у его команды нет никаких завышенных ожиданий после смены руководства в преддверии сезона-2024 Формулы-1.

«Я думаю, в прошлые годы у нас иногда присутствовали некоторые завышенные ожидания. Это касалось и меня. Аяо Камацу ясно дал понять, что, по его мнению, мы ещё не вышли из прошлогоднего положения, но наши темпы развития выглядят намного более высокими, поэтому он оптимистичен в том, что в 2024-м мы можем сделать шаг вперёд.

Пелотон очень плотный, и я думаю, что в прошлом году мы упёрлись в предел своего развития. Мы не могли преодолеть этот барьер, пока не изменили концепцию, а в этом году дела идут намного лучше. Первоначальные ожидания у нас низкие, но на сезон в целом – высокие», — приводит слова Магнуссена RaceFans.

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