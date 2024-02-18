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Албон объяснил, почему «Уильямс» часто нарушал пределы трассы

Албон объяснил, почему «Уильямс» часто нарушал пределы трассы
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Пилот «Уильямс» Алекс Албон раскрыл причину частого нарушения правил предела трассы его командой.

«Наша прошлогодняя машина FW45 была очень чувствительна к ветру. Я сказал бы, что это было одной из основных причин выездов за пределы трассы. Порывы ветра сильно усложняли пилотирование, особенно на таких трассах, как, например, в Остине. Надеюсь, в этом году такого не будет и с новым FW46 эта проблема будет стоять для нас не так остро. Вместе с тем я надеюсь, что мы чаще будем набирать очки на трассах, где важны лимиты трасс», — приводит слова Албона RaceFans.

В течение прошлого сезона Алекс Албон совершил 60 нарушений ограничений трассы, это как минимум на 10 больше, чем у любого другого гонщика пелотона Формулы-1.

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