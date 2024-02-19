Расписание предсезонных тестов Формулы-1 сезона 2024 года

С 21 по 23 февраля состоятся традиционные предсезонные тесты Формулы-1. Заезды пройдут на Международном автодроме Бахрейна. Там же с 29 февраля по 2 марта будет проведён первый этап сезона – Гран-при Бахрейна.
Начало утренних сессий запланировано на 10:00 мск. А продолжаться они будут до 14:15 по московскому времени. Дневные сессии будут проходить с 15:15 до 19:30 мск.
Трансляцию тестов будет вести канал Sky Sports, а также сервис F1 TV.
Составы команд Формулы-1 на предстоящий сезон:
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхио Перес;
«Мерседес»: Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл;
«Феррари»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс;
«Макларен»: Ландо Норрис, Оскар Пиастри;
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл;
«Альпин»: Эстебан Окон, Пьер Гасли;
«Уильямс»: Александер Албон, Логан Сарджент;
«РБ» (бывшая «Альфа Таури»): Юки Цунода, Даниэль Риккардо;
«Стейк»: Валттери Боттас, Гуаньюй Чжоу;
«Хаас»: Кевин Магнуссен, Нико Хюлькенберг.