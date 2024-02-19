Расписание предсезонных тестов Формулы-1 сезона 2024 года

С 21 по 23 февраля состоятся традиционные предсезонные тесты Формулы-1. Заезды пройдут на Международном автодроме Бахрейна. Там же с 29 февраля по 2 марта будет проведён первый этап сезона – Гран-при Бахрейна.

Начало утренних сессий запланировано на 10:00 мск. А продолжаться они будут до 14:15 по московскому времени. Дневные сессии будут проходить с 15:15 до 19:30 мск.

Трансляцию тестов будет вести канал Sky Sports, а также сервис F1 TV.

Составы команд Формулы-1 на предстоящий сезон:

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхио Перес;

«Мерседес»: Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл;

«Феррари»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс;

«Макларен»: Ландо Норрис, Оскар Пиастри;

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл;

«Альпин»: Эстебан Окон, Пьер Гасли;

«Уильямс»: Александер Албон, Логан Сарджент;

«РБ» (бывшая «Альфа Таури»): Юки Цунода, Даниэль Риккардо;

«Стейк»: Валттери Боттас, Гуаньюй Чжоу;

«Хаас»: Кевин Магнуссен, Нико Хюлькенберг.