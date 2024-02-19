Названы претенденты на место Хорнера в «Ред Булл», один из них — экс-менеджер Мазепина

Авторитетное издание Auto Motor und Sport опубликовало статью по поводу продолжающегося расследования в отношении руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера. В материале речь также зашла о его потенциальных сменщиках.

Как говорится в статье, пост руководителя австрийского гоночного коллектива могли бы занять спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли, а также представитель бренда и экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард. Кроме того, на этот пост, по мнению Auto Motor und Sport, могут претендовать Оливер Оукс – бывший менеджер Никиты Мазепина, в настоящий момент возглавляющий юниорскую команду «Хайтек», а также Маттиа Бинотто и Отмар Зафнауэр, которые ранее руководили «Феррари» и «Альпин» соответственно.