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ФИА сделала заявление по поводу скандального расследования в отношении Хорнера

ФИА сделала заявление по поводу скандального расследования в отношении Хорнера
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Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявление по поводу продолжающегося резонансного расследования в отношении руководителя австралийской команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера. В настоящий момент Кристиан находится под внутренней проверкой, после того как против него были выдвинуты обвинения неназванной сотрудницей команды.

«В связи с независимым расследованием, проводимым в настоящий момент «Ред Булл», ФИА повторяет, что до тех пор, пока расследование не завершится и результат не станет известен, мы не будем давать дальнейших комментариев. ФИА по-прежнему привержена соблюдению высочайших стандартов честности, беспристрастности и инклюзивности в спорте», — говорится в заявлении организации.

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