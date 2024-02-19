ФИА сделала заявление по поводу скандального расследования в отношении Хорнера

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявление по поводу продолжающегося резонансного расследования в отношении руководителя австралийской команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера. В настоящий момент Кристиан находится под внутренней проверкой, после того как против него были выдвинуты обвинения неназванной сотрудницей команды.

«В связи с независимым расследованием, проводимым в настоящий момент «Ред Булл», ФИА повторяет, что до тех пор, пока расследование не завершится и результат не станет известен, мы не будем давать дальнейших комментариев. ФИА по-прежнему привержена соблюдению высочайших стандартов честности, беспристрастности и инклюзивности в спорте», — говорится в заявлении организации.