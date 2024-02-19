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Бренд «Альфа Таури» будет «одевать» ФИА в течение следующих трёх лет

Бренд «Альфа Таури» будет «одевать» ФИА в течение следующих трёх лет
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Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о заключении контракта с модным брендом одежды «Альфа Таури».

В рамках трёхлетнего сотрудничества «Альфа Таури» обеспечит одеждой всех сотрудников ФИА, а также станет партнёром Церемонии награждения ФИА.

«ФИА всегда была пионером в области технологий и инноваций для развития мира автоспорта. Наши сотрудники неустанно работают за кулисами, чтобы обеспечить безопасность и успех автоспортивных мероприятий по всему миру. Сотрудничество с «Альфа Таури» привносит комфорт и стиль в нашу одежду. Их инновационный подход и преданность моде делают их идеальными партнёрами, — приводит слова Мохаммеда бен Сулайема пресс-служба ФИА.

Напомним, в 2024 году команда Ф-1, ранее называвшаяся «Альфа Таури», выступит под другим названием.

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