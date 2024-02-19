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Култхард сообщил, что «Ред Булл» может привезти обновление в Бахрейн

Култхард сообщил, что «Ред Булл» может привезти обновление в Бахрейн
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Бывший пилот Формулы-1 британец Дэвид Култхард поделился инсайдами с шейкдауна «Ред Булл», который прошёл в Сильверстоуне (Великобритания).

«Машина работает так, как и следовало ожидать, и это не сюрприз. Думаю, техническая команда рада полученным данным, это информация об охлаждении и работе датчиков нагрузки.

Даже если вы посчитали, что машина великолепна, единственное, что имеет значение, это квалификация и гонка в Бахрейне. Обновления будут вноситься до последнего дня. Возможно, даже будет обновление, которое выйдет в пятницу* перед гонкой в Бахрейне. Ожидается, что всё это повлияет на производительность, баланс и время круга», — приводит слова Култхарда пресс-служба Ф-1.

* Гран-при Бахрейна начнётся в четверг, 29 февраля, и закончится в субботу, 2 марта.

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