Култхард сообщил, что «Ред Булл» может привезти обновление в Бахрейн

Бывший пилот Формулы-1 британец Дэвид Култхард поделился инсайдами с шейкдауна «Ред Булл», который прошёл в Сильверстоуне (Великобритания).

«Машина работает так, как и следовало ожидать, и это не сюрприз. Думаю, техническая команда рада полученным данным, это информация об охлаждении и работе датчиков нагрузки.

Даже если вы посчитали, что машина великолепна, единственное, что имеет значение, это квалификация и гонка в Бахрейне. Обновления будут вноситься до последнего дня. Возможно, даже будет обновление, которое выйдет в пятницу* перед гонкой в Бахрейне. Ожидается, что всё это повлияет на производительность, баланс и время круга», — приводит слова Култхарда пресс-служба Ф-1.

* Гран-при Бахрейна начнётся в четверг, 29 февраля, и закончится в субботу, 2 марта.