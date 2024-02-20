«Альпин» представила график пилотов на предсезонных тестах Формулы-1

Французская команда Формулы-1 «Альпин» опубликовала график работы гонщиков на предсезонных тестах. Заезды пройдут с 21 по 23 февраля на Международном автодроме Бахрейна.

В первый день тестов с утра выступит Эстебан Окон. После обеда его сменит Пьер Гасли. Во второй день первым за руль сядет уже Гасти, а сменит его Окон. В третий день с утра на трассе будет Эстебан, а завершать выступления будет Пьер.

Напомним, начало утренних сессий запланировано на 10:00 по московскому времени. Продолжаться они будут до 14:15 по московскому времени. Дневные сессии будут проходить с 15:15 до 19:30 мск.

В прошлом сезоне «Альпин» заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 120 очков.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр может возглавить «Ред Булл».