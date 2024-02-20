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«Феррари» представила машину, на которой будет выступать Шварцман

«Феррари» представила машину, на которой будет выступать Шварцман
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Пресс-служба AF Corse, команды-партнёра «Феррари», в социальной сети Х (бывший Twitter) опубликовала фотографию автомобиля, на котором будет выступать российский гонщик Роберт Шварцман в сезоне-2024. Машина получила название Ferrari 499P number 83.

Фото: AF Corse

Отметим, в предстоящем Роберт Шварцман будет принимать участие в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров за команду AF Corse. В экипаже вместе с россиянином будут бывший гонщик Формулы-1 Роберт Кубица и Йе Йифей.

Напомним, в начале 2023 года Шварцман официально покинул ряды академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота «Скудерии» в Формуле-1. Также резервистами итальянской команды являются британец Оливер Берман и итальянец Антонио Джовинацци.

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