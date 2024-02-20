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«Феррари» представила график работы пилотов на первый день предсезонных тестов

«Феррари» представила график работы пилотов на первый день предсезонных тестов
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Пресс-служба «Феррари» опубликовала расписание работы пилотов команды на первый день предсезонных тестов.

21 февраля, в Бахрейне стартуют предсезонные тесты Формулы-1 — на одной трассе соберутся все 10 команд чемпионата мира. В составе «Феррари» завтра выступят два пилота Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Первым за руль нового автомобиля SF-24 сядет Леклер – он проведёт утреннюю сессию. Сайнс сядет за руль своей последней машины «Феррари» во второй половине дня.

Напомним, с 21 по 23 февраля состоятся традиционные предсезонные тесты Формулы-1. Заезды пройдут на Международном автодроме Бахрейна. Там же с 29 февраля по 2 марта будет проведён первый этап сезона – Гран-при Бахрейна. Начало утренних сессий запланировано на 10:00 мск. А продолжаться они будут до 14:15 по московскому времени. Дневные сессии будут проходить с 15:15 до 19:30 мск.

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