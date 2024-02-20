Не допустил ли «Ред Булл» роковую ошибку? Главные интриги перед тестами Ф-1

Заезды пройдут в Бахрейне с 21 по 23 февраля — всё закончится за пять дней до начала нового сезона.

В среду, 21 февраля, в Бахрейне стартуют предсезонные тесты Формулы-1 — на одной трассе соберутся все 10 команд чемпионата мира. Зимние испытания в определённой степени не показательны, однако общие тенденции уловить можно. Например, год назад в паддоке уже зимой ставили «Астон Мартин» выше «Феррари», а в 2022-м проблемы «Мерседеса» были очевидны ещё на тестах.

За чем следить в предстоящие три дня — в материале «Чемпионата».

Что приготовил Эдриан Ньюи?

Главным сюрпризом презентаций в этом году стала машина «Ред Булл». В сезоне-2023 австрийцы побили массу рекордов и продемонстрировали небывалое для Формулы-1 доминирование — казалось, что, даже если соперники сделают шаг вперёд, у Милтон-Кинса останется преимущество. Этого, однако, действующим чемпионам мало: RB20 даже визуально заметно отличается от предшественницы.

Публикуя снимки нового автомобиля, в «Ред Булл» скрыли форму воздухозаборников боковых понтонов, а они, вероятно, похожи на «зироподы», с которыми полтора года мучился «Мерседес». Предполагается, что Эдриан Ньюи слишком хорош, чтобы ошибаться, и потому RB20 может выиграть вообще все гонки предстоящего сезона. Но в 2022-м перед тестами и «Мерседес» долго считался непобедимым.

Чем ответят преследователи?

Среди других команд больше всех внимания привлёк «Мерседес». У W15 необычное переднее антикрыло с прорезью под носовым обтекателем и сужающимися до минимума верхними лопастями. Если это решение окажется успешным, его нетрудно будет скопировать соперникам, хотя слухи о возможном запрете в прессе уже появились. В Брэкли же надеются, что эта машина позволит команде вновь бороться за титул.

Шейкдаун «Мерседеса» W15 Фото: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Машина «Феррари» изменилась не так радикально, хотя Фредерик Вассёр обещал, что 95% деталей в ней совершенно новые. К тому же «Скудерия» по-прежнему верна задней подвеске на тянущих тягах, в то время как все остальные в пелотоне предпочитают толкатели. Впрочем, как и новый «Макларен», SF-24 выглядит логичным продолжением неплохой машины концовки прошлого сезона. Но хватит ли этого для борьбы за победы?

«Уильямс» и другие новинки

Напомним, новый автомобиль «Уильямса» мы смогли увидеть только на обкатке накануне тестов. Словно прославленной команде было что скрывать — привычная для Ф-1 скрытность. Вот и «Макларен» снабдил нас не слишком информативными фотографиями своего автомобиля 2024 года.

Однако даже те машины, которые формально представлены, на тестах могут выглядеть совершенно иначе. Напомним, на первые тесты 2022 года «Мерседес» привёз традиционное шасси, а машина с «нулевыми понтонами» дебютировала лишь на второй неделе заездов. Сейчас, учитывая скорый Гран-при Бахрейна, скрывать новинки бессмысленно — всё увидим уже в среду!

Удивит ли кто-то из середняков и аутсайдеров?

Технический регламент остаётся стабильным уже третий год подряд — и в таких условиях редко происходят серьёзные перемены в расстановке сил. Однако следующие масштабные изменения в правилах произойдут лишь в 2026 году — и потому логично именно сейчас создать новую платформу, чтобы в течение двух лет добиться от неё максимума. Примерно так после неудачного сезона-2023 поступили в Хинвиле.

«Стейк» (он же «Кик-Заубер») С44 Фото: Stake F1 Team Kick Sauber

По словам Джеймса Ки, болид команды «Стейк» сохранил лишь отдельные компоненты задней части прошлогодней «Альфа Ромео» и пока выглядит главной тёмной лошадкой нижней половины таблицы. Машины «Альпин» и «РБ» (бывшая «Альфа Таури») смотрятся более похожими на свои предшественницы, что само по себе, впрочем, ни о чём не говорит.

Есть ли надежда у «Хааса»?

На презентации новой машины «Хаас» ничем неожиданным не удивил, однако американская команда шокировала раньше — когда Джин Хаас уволил Гюнтера Штайнера и назначил новым руководителем Аяо Комацу. Японец шапкозакидательством не страдает: он предрёк сложный сезон и заявил, что «Хаас» может оказаться в Бахрейне самым медленным.

Слова Комацу не внушают оптимизма, ведь годом ранее «Хаас» не был последним. На одном чистом круге машина американской команды время от времени смотрелась действительно неплохо, и лишь чудовищный износ резины ставил крест на надеждах в гонке. Неужели, решив одну проблему, инженеры создали себе другую?