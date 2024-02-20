«Мерседес» опубликовал расписание работы пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне

С 21 по 23 февраля 2024 года состоятся предсезонные тесты Формулы-1. Заезды пройдут на Международном автодроме Бахрейна. Начало утренних сессий запланировано на 10:00 мск. Продолжаться они будут до 14:15 по московскому времени. Дневные сессии будут проходить с 15:15 до 19:30 мск. Пресс-служба команды «Мерседес» опубликовала график работы пилотов на предсезонных тестах.

В сезоне-2024 в составе команды «Мерседес» будут выступать Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. В первый день предсезонных тестов, 21 февраля, за руль немецкой машины сядет Расселл. В четверг пилотировать будет Хэмилтон. В пятницу заезды проведут оба гонщика: Хэмилтон проведёт утреннюю сессию, а Расселл – дневную.

Ранее «Феррари» представила график работы пилотов на первый день предсезонных тестов.