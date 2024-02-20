«Хаас» показал видео первого проезда нового болида по трассе Гран-при Бахрейна

Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» опубликовала видеоролик первого проезда нового болида VF-24, который будет использован в сезоне-2024, по трассе Гран-при Бахрейна. Датский пилот Кевин Магнуссен совершил один круг.

Напомним, с 21 по 23 февраля состоятся традиционные предсезонные тесты Формулы-1. Данные заезды пройдут на Международном автодроме Бахрейна. Там же с 29 февраля по 2 марта 2024 года будет проведён первый этап сезона – Гран-при Бахрейна.

Напомним, в январе текущего года стало известно, что «Хаас» после 10 лет работы покинул руководитель команды, итальянский специалист Гюнтер Штайнер. На смену ему пришёл японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший должность директора по инжинирингу.