Пилот «Альпин» Эстебан Окон представил шлем на сезон-2024

Французский гонщик команды Формулы-1 «Альпин» Эстебан Окон в социальной сети Х (бывший Twitter) опубликовал фотографии своего нового шлема на предстоящий сезон-2024.

«Красный и чёрный возвращаются на сезон-2024», — подписал фотографии Окон.

Фото: Личный архив Эстебана Окон

Фото: Личный архив Эстебана Окон

Напомним, по итогам прошлого сезона «Королевских гонок» французская команда заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 120 очков. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл» (860 баллов). Помимо Эстебана Окона, пилотом «Альпин» в предстоящем сезоне будет ещё один французский гонщик Пьер Гасли. Они представляли команду и в прошлом году.

Ранее «Альпин» опубликовал график работы гонщиков на предсезонных тестах. Заезды пройдут с 21 по 23 февраля на Международном автодроме Бахрейна.