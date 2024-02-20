«Макларен», «РБ» и «Астон Мартин» опубликовали график пилотов на предсезонные тесты

С 21 по 23 февраля 2024 года состоятся предсезонные тесты Формулы-1. Заезды пройдут на Международном автодроме Бахрейна. Начало утренних сессий запланировано на 10:00 мск. Продолжаться они будут до 14:15 по московскому времени. Дневные сессии будут проходить с 15:15 до 19:30 мск. Сегодня, 20 февраля, стало известно, как будет выглядеть график работы на предсезонных тестах у пилотов команд «Макларен», «РБ» и «Астон Мартин».

«Макларен»:

Оскар Пиастри (утренняя сессия в среду, утренняя сессия в четверг, дневная сессия в пятницу).

Ландо Норрис (дневная сессия в среду, дневная сессия в четверг, утренняя сессия в пятницу).

«РБ» (бывшая «Альфа Таури»):

Юки Цунода (утренняя сессия в среду, утренняя сессия в четверг, дневная сессия в пятницу).

Даниэль Риккардо (дневная сессия в среду, дневная сессия в четверг, утренняя сессия в пятницу).

«Астон Мартин»: