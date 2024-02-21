Шарль Леклер подвёл итоги выступления в первый день предсезонных тестов Ф-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением об участии в предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне. Они начались сегодня, 21 февраля. Шарль выступил в утренней сессии.

«Утренняя сессия подошла к концу. Позади много кругов. Мы сделали всё, что хотели, и это здорово. Теперь я собираюсь всё проанализировать, чтобы иметь представление, всё ли так, как мы того ожидали. А дальше – снова за работу», — сказал Леклер для пресс-службы «Феррари».

Напомним, Леклер показал второй результат по итогам утренней части первого дня тестов. Лучшим был гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Ранее чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался о будущем противостоянии в «Феррари» Леклера и Льюиса Хэмилтона.