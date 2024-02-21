Вольф призвал Формулу-1 извлечь уроки из расследования в отношении Хорнера

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал Формулу-1 извлечь уроки из продолжающегося внутреннего расследования в отношении директора команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Я считаю, что Формула-1 и команды выступают за инклюзивность, равенство, справедливость и разнообразие. Мы не говорим об этом, а живём этим изо дня в день, и это те стандарты, которые мы устанавливаем для себя.

Мы — глобальный спорт, одна из самых важных спортивных платформ в мире и являемся примером для подражания, но, несмотря на это, за последние несколько недель появилось много спекуляций. Самое важное на этом этапе процесса, когда «Ред Булл» начал внутреннее расследование, завершить его правильным и прозрачным образом.

Важно извлечь из этого уроки. Мы хотим говорить о гонках и спорте, а не о таких критических темах, которые касаются не только команды. Это проблема всей Формулы-1 и каждого человека, который там работает», — приводит слова Вольфа Racingnews365.