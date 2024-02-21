Вольф: надеюсь ещё на 30 лет в «Мерседесе»

Глава команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф заявил, что хотел бы ещё долгое время находиться у руля коллектива.

«Жизнь наполнена сюрпризами. Я бы никогда не подумал, что окажусь здесь и добьюсь успеха для этой команды. Сейчас мне 52 года. Кажется, что я стар, но я надеюсь ещё на 30 лет в «Мерседесе». Важно, передавая эстафету в 80 лет, сказать: «Это было очень хорошо». Я доволен собой, поскольку оправдал ожидания от жизни», — приводит слова Вольфа Autosport.

Ранее Джордж Расселл провёл свою сессию предсезонных тестов в Бахрейне, показав шестое время с утра.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 1.32,548 (66 кругов).

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,699 (64).

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,837 (77).

4. Оскар Пиастри («Макларен») +1,110 (56).

5. Юки Цунода («РБ») +1,588 (64).

6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,682 (47).

7. Валттери Боттас («Стейк») +1,883 (68).

8. Александер Албон («Уильямс») +2,039 (40).

9. Эстебан Окон («Альпин») +2,129 (60).

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,144 (66).