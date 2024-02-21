«Это обнадёживает». Вольф — о первых отзывах пилотов о W15

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф рассказал об обнадёживающих первых отзывах пилотов после первой половины первого дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«Настроение в команде позитивное. Пока сложно делать какие-то выводы. Вчера у нас был съёмочный день, а сегодня утром мы просто проводили аэродинамические измерения без цели ставить время на круге. Но на данный момент отзывы пилотов были такими: да, мы можем начать работать над этим, и это обнадёживает.

В этом сезоне основное наше внимание уделялось созданию стабильной платформы, которую можно было бы развивать дальше. Давайте посмотрим, получили ли мы то, на что рассчитывали», — приводит слова Тото Вольфа Motorsportweek.

В первой половине дня Джордж Расселл проехал на W15 47 кругов.