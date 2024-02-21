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Авторы слуха об уходе Хорнера в конце февраля уточнили свою информацию

Авторы слуха об уходе Хорнера в конце февраля уточнили свою информацию
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Телекомпания Viaplay Finland настаивает, что слова их репортёров о неизбежном увольнении Кристиана Хорнера из «Ред Булл» были вырваны из контекста, они являлись лишь обсуждением ситуации, но не были утверждением.

Во время трансляции тестовых заездов в Бахрейне журналистка Мерви Каллио рассказала, что в паддоке ходят разговоры об уходе Кристиана Хорнера со своего поста, что решение, судя по всему, уже принято, но пока не подтверждено. Заявление якобы ожидается в течение следующей недели.

Напомним, «Ред Булл» в настоящий момент продолжает внутреннее расследование в отношении Хорнера. Его обвиняют в том, что он якобы допустил «контролирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Сам Хорнер неоднократно заявлял, что невиновен.

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