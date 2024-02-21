Тото Вольф назвал условия, при которых Антонелли получит место в болиде

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф допустил возможность подписания контракта с Кими Антонелли уже с 2025 года, но для этого молодому итальянцу необходимо сперва добиться хороших результатов в Формуле-2.

«В начале февраля Льюис сильно удивил всех своим решением. Я же при выборе гонщика на следующий год хочу обратного. Кими выступал в нашей юниорской категории с 11 лет, и мы с огромным удовольствием наблюдали, как он прогрессирует. Но я также хочу снять с него прессинг. Ему всего 17. Он выиграл всё в юниорских классах. Он определенно станет гонщиком Формулы-1 и будет там очень, очень успешным. Но он еще даже не начал своё выступление в Формуле-2. Давайте дождёмся начала сезона, прежде чем принимать решение. Я хочу посмотреть первые его несколько гонок, тем более они пройдут в рамках этапов Формулы-1. В пелотоне есть много очень хороших пилотов, свободных на следующий год или около того, и всё это будет учитываться при принятии решения о нашем составе на 2025 год. Но это дело не ближайших дней», — приводит слова Вольфа PlanetF1.